Росмолодежи добавят полномочий

Федеральное агентство по делам молодежи (ФАДМ, Росмолодежь) не получит дополнительного финансирования после переподчинения правительству. Об этом «Известиям» сообщили два собеседника в агентстве, информацию также подтвердил источник, близкий к правительству. После вывода ФАДМ из-под ведения Министерства образования и науки агентству предстоит сосредоточиться на реализации волонтерских программ, приуроченных к проведению «Года волонтера» в России. Однако уже в следующем году агентство может заняться работой с оппозиционной молодежью, рассказал «Известиям» собеседник, близкий к администрации президента (АП).

С 2007 по 2012 год Росмолодежь подчинялось Министерству спорта, с 2012-го бюджет и план работы агентства утверждался в Министерстве образования и науки, именно это ведомство курировало работу ФАДМ. При формировании нового кабинета министров агентство было решено переподчинить напрямую правительству (указ президента РФ от 15 мая), усилив тем самым его статус.

— Такой подход освобождает агентство от необходимости множественных бюрократических согласований. Часто бывало так, что инициативы сотрудников Росмолодежи не проходили согласование в Минобре и не утверждались, — пояснил «Известиям» собеседник, близкий к администрации президента.

С переподчинением правительству агентству добавят функционала, однако дополнительного финансирования для Росмолодежи не предусмотрено, рассказали «Известиям» два собеседника в ФАДМ. Так, в федеральном бюджете в 2018 году на финансирование агентства предусмотрено около 5,2 млрд рублей, в 2019-м и 2020 годах — около 4,9 млрд ежегодно.

В этом году Росмолодежь сосредоточится на работе в рамках «Года волонтера». Речь, в частности, идет о реализации добровольческих программ, которые должны увеличить социальную активность молодежи. Как именно будет выстроена эта работа, станет понятно по завершении проекта «Экватор», который пройдет в рамках «Года волонтера» с 29 мая по 2 июня в Москве.

Однако уже в 2019-м агентству могут поручить работу с оппозиционной молодежью, рассказал «Известиям» собеседник, близкий к АП. Это произойдет после внесения в Госдуму законопроекта о государственной молодежной политике. Его разработкой с середины 2017 года занимается группа сенаторов по поручению председателя СФ Валентины Матвиенко.

— В законе будет выстроен общий контур молодежной политики. Сейчас текст документа находится на доработке, мы согласовываем его правовые аспекты с юристами. Одной из ключевых задач будущего закона станет создание профильных органов власти по работе с молодежью в субъектах РФ. На данный момент таковые имеются в 78 регионах, — рассказала «Известиям» один из соавторов документа, член комитета СФ по социальной политике Татьяна Лебедева.

Сенатор рассчитывает закончить подготовку проекта к 25 мая, что, по ее словам, позволяет внести его в Госдуму еще в период весенней сессии.

Если раньше Минобразования распределяло финансы в первую очередь на статьи бюджета по своим основным направлениям, то сейчас ситуация изменится, заявил «Известиям» политолог Андрей Колядин. Решение подчинить Росмолодежь напрямую правительству связано и с разделением Минобразования на два самостоятельных ведомства, и с желанием власти акцентировать внимание на работе с молодежью, считает эксперт. Треть предвыборного штаба и инициативной группы по самовыдвижению Владимира Путина состояла из волонтеров, напомнил он.

Внутриполитический тренд на развитие молодежной политики будет продолжен, считает и политолог Олег Матвейчев. Поэтому Росмолодежи, по его мнению, дадут больше свободы.

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов полагает, что для работы с молодежью в первую очередь необходимо ответить на вопрос, зачем она нужна. Что касается работы с оппозиционной молодежью, это — не самая очевидная идея, считает эксперт.