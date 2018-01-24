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К оргработе привлекли патриота

В избирательный штаб Владимира Путина пригласили главу подведомственного Росмолодежи ФГУПа
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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Директор ФГУП «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» (Роспатриотцентр) Ксения Разуваева возглавит отдел организационной работы в предвыборном штабе Владимира Путина. Она будет заниматься вопросами организации публичных мероприятий, имеющих электоральный эффект. Об этом «Известиям» сообщил собеседник в штабе, а также подтвердили пресс-секретарь Андрей Кондрашов и сама Ксения Разуваева.

По словам пресс-секретаря предвыборного штаба, Ксения Разуваева приступила к работе с понедельника, 22 января.

— Она глубоко профессиональна в организационных вопросах. Ксения будет вести знаковые и публичные штабные мероприятия. Мы уверены, что благодаря ее улыбчивости, доброте и профессионализму у нее всё получится, — заявил «Известиям» Андрей Кондрашов.

Свое новое назначение «Известиям» подтвердила и сама Ксения Разуваева. По ее словам, на период работы в предвыборном штабе Владимира Путина она, следуя закону, взяла отпуск в Роспатриотцентре.

По словам собеседника «Известий» в предвыборном штабе Владимира Путина, глава отдела организационной работы будет готовить все штабные мероприятия, включая события с участием самого кандидата.

— Ее организационные способности были продемонстрированы на Всемирном фестивале молодежи и студенчества, который прошел в Сочи в прошлом году. Тогда она, работая в структуре оргкомитета, продемонстрировала свои способности, которые и заинтересовали руководство штаба, — отметил собеседник «Известий».

Напомним, ранее «Известия» уже писали, что представители волонтерских движений, а также структур, курирующих их деятельность, получат руководящие посты в предвыборном штабе Владимира Путина. В штабе уже работают сотрудники Ассоциации волонтерских центров, а также Роспатриотцентра. 

Роспатриотцентр — государственная организация, подведомственная Федеральному агентству по делам молодежи.

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