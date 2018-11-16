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Тимуровцы появятся в Новгородской области

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Фото: пресс-служба правительства Новгородской области
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Проект «Тимуровец» реализуют в Новгородской области. В нем будут участвовать порядка 500 добровольцев.

Реализацию проекта обсудили на заседании молодежного правительства Новгородской области. Тимуровцами станут активные добровольцы, которым предстоит пройти специальное обучение. Они будут работать в службах поддержки, оказывать медицинскую помощь, работать на различных мероприятиях. Для проекта планируется отобрать 60 человек, за каждым из которых закрепят отряд из девяти человек. Об этом пишет Новгород.ру.

Тимуровцами в советское время называли пионеров, которые безвозмездно совершали хорошие поступки во благо социалистического общества. Понятие распространилось из-за книги Аркадия Гайдара «Тимур и его команда», герои которой помогали пожилым или больным людям.

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