Президент России Владимир Путин вручил премию «Доброволец России – 2018» в Международный день волонтера 5 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер вручил награду победителю в номинации «Волонтер года». Им стал автор проекта «Здоровое село» из Смоленской области Антон Коротченко. В рамках его проекта врачи-добровольцы выезжают в села и оказывают медицинскую помощь местным жителям, читают им лекции о здоровом образе жизни, пишет сайт kp.ru.

Церемония прошла в рамках Международного форума добровольцев — итогового мероприятия Года добровольца (волонтера) в России. Путин также обратился к собравшимся с речью. Президент отметил, что, оказывая помощь другим, волонтеры совершают важное дело для всей страны, в частности, делают общество более устойчивым «к внутренним и внешним шокам». Он также поздравил с Днем волонтера присутствующих в зале добровольцев из России из 120 стран мира.