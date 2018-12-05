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В метро Москвы запустят посвященный волонтерству тематический поезд

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кардашов Антон
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Московский метрополитен 5 декабря запустит тематический поезд, посвященный волонтерскому движению. Об этом сообщила заместитель начальника столичной подземки по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова в среду, 5 декабря.

Элементы дизайна и контент нового поезда стилизованы под формат Instagram Stories. Во время поездки люди смогут прочесть о волонтерской деятельности, ее разных направлениях. На стенах вагонов разместили интересные факты и истории из жизни волонтеров, представлены их проекты, цитаты и фотографии, а также информация о том, как самим стать волонтером, пишет агентство городских новостей «Москва».

Курсировать новый состав будет на Арбатско-Покровской линии до мая 2019 года, а увидеть его смогут больше 1,3 млн пассажиров. Проект подготовлен совместно с исполнительной дирекцией Года добровольца (волонтера) в России, пишет РИАМО. Это уже 22-й именной состав, который вышел на линии столичного метро в 2018 году.

Итоги Года волонтера подвели 4 декабря на Международном форуме добровольцев на ВДНХ в Москве.

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