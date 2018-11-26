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Приходько рассказал о доле нацвалют в расчетах между странами ЕАЭС

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В первом полугодии 2018 года доля расчетов в национальных валютах между государствами-членами Евразийского экономического союза превысила 70%. Об этом «Известиям» заявил заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

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По его словам, наибольшая доля расчетов в нацвалютах приходится на торговлю с Россией и осуществляется в российских рублях.

Вместе с тем замглавы аппарата правительства отметил, что в повестку дня предстоящего 27 ноября в Минске заседания Евразийского межправительственного совета не входит обсуждение вопросов, связанных с расширением торговли в нацвалютах.

Он добавил, что в целом возможности увеличения расчетов в национальных валютах зависят от развития торговых связей между государствами-членами Союза.

«Дальнейшему росту этого показателя будут содействовать такие факторы, как обеспечение макроэкономической и финансовой стабильности, создание общего финансового рынка и гармонизация законодательного регулирования в финансовой сфере», — подчеркнул Приходько.

Ранее, 22 ноября, глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что переход на российские рубли в расчетах между странами Евразийского экономического союза может создать дополнительные риски из-за волатильности этой валюты.

Договор об учреждении Евразийского экономического союза вступил в силу 1 января 2015 года. Государствами–членами ЕАЭС являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики.

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