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Создание механизма коллективных ответных мер обсуждают в ЕАЭС

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Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков
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В ЕАЭС прорабатывают возможность совместно вводить экономические меры против третьих стран. Этим вопросом по поручению премьер-министров входящих в союз государств (Россия, Армения, Казахстан, Белоруссия и Киргизия) занимается Евразийская экономическая комиссия.

Инициатором выступила российская сторона, рассказала «Известиям» в кулуарах ВЭФа министр по торговле ЕЭК Вероника Никишина. Источник «Известий», близкий к комиссии, пояснил, что коллективные меры в первую очередь нужны для синхронного повышения пошлин на импортные товары.

«Пока мы в общем системном плане обсуждаем возможность введения коллективных мер в случае ущемления экономических интересов одного из участников ЕАЭС. Накопилась критическая масса, которая нас заставляет смотреть на возможность реагировать Союзом», — подчеркнула Никишина.

Министр добавила, что практически у каждой страны ЕАЭС есть ситуации, в которых ее «дискриминируют вне правовых точек».

Подробнее — в материале «Известий»:

В ЕАЭС обсуждают создание механизма коллективных ответных мер

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