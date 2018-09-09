Трамп раскритиковал принципы торговли Китая с США

Президент США Дональд Трамп усомнился в справедливости правил КНР, которые касаются импорта американских товаров.

«Если США продают Китаю автомобиль, то должны платить налог в 25%. Если Китай продает автомобиль в США, то налог — 2%. Кто считает, что это честно?» — написал американский лидер в Twitter 9 сентября.

Он добавил, что дни, «когда другие страны грабили США» подошли к концу.

Накануне Трамп заявил о готовности ввести новые пошлины на некоторые виды товаров из Китая общей стоимостью $267 млрд в дополнение к уже действующим пошлинам на другие товары общим объемом поставок в $50 млрд.

В июле Соединенные Штаты установили тарифы в 25% на импорт 818 видов товаров из Китая общим объемом поставок на $34 млрд в год. Пекин на это ответил зеркально. 23 августа Вашингтон ввел новые пошлины на ряд китайских товаров объемом $16 млрд, на что власти КНР ответили тем же.