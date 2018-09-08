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США введут санкции против уличенных в кибершпионаже китайских компаний

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Фото: REUTERS/Damir Sagolj
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Санкции против китайских компаний, уличенных в краже американской интеллектуальной собственности, планирует ввести правительство США. Информацию об этом распространило агентство Bloomberg.

Администрация президента США Дональда планирует воспользоваться для этого указом предыдущего главы Белого дома, Барака Обамы, направленного против предприятий и физических лиц, которые вовлечены во «враждебную киберактивность».

Согласно указу Обамы, США может замораживать активы злоумышленников, находящиеся на территории США или в американских банках.

Трамп не раз обвинял Пекин в ведении нечестной торговли и краже американской интеллектуальной собственности.

10 августа стало известно, что Вашингтон подозревает обучающихся в США китайских студентов в краже интеллектуальной собственности.

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