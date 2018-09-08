Трамп пригрозил ввести пошлины на китайские товары еще на $267 млрд

Ввести пошлины на товары из Китая стоимостью $267 млрд планирует администрация президента Дональда Трампа. Об этом рассказало агентство Reuters в пятницу, 7 сентября.

«Я буду жестким с Китаем, потому что я должен таким быть», — цитирует Трампа «Федеральное агентство новостей».

Трамп подчеркнул, что американские власти могут ввести в короткие сроки пошлины на списки товаров в $267 млрд в дополнение к уже действующим пошлинам на $50 млрд и $267 млрд.

Торговый конфликт между Соединенными Штатами и Китаем продолжается в течение лета, после того как в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между странами.

В июле Соединенные Штаты установили тарифы в 25% на импорт 818 товаров из Китая общим объемом поставок на $34 млрд в год. Пекин на это ответил зеркально. 23 августа Вашингтон ввел новые пошлины на ряд китайских товаров объемом $16 млрд, на что власти КНР ответили тем же.