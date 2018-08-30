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Трамп обвинил Китай в давлении на КНДР из-за торговых разногласий с США

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Фото: TASS/Zuma/Ron Sachs
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Китайские власти оказывают давление на КНДР из-за собственных разногласий с Вашингтоном. Такое мнение выразил американский лидер Дональд Трамп.

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«Президент Трамп твердо уверен, что Северная Корея находится под огромным давлением со стороны Китая из-за наших (американских. — Ред.) крупных торговых разногласий с правительством Китая», — заявили в Белом доме.

При этом в американской администрации напомнили, что КНР предоставляет северокорейским коллегам значительную помощь, в том числе деньги, топливо, удобрения и продукты.

«Это не помогает делу!» — подчеркнули в Белом доме.

В июле Соединенные Штаты установили тарифы в 25% на импорт 818 товаров из Китая общим объемом поставок на $34 млрд в год. Пекин на это ответил зеркально. 23 августа Вашингтон ввел новые пошлины на ряд китайских товаров объемом $16 млрд, на что власти КНР ответили тем же.

24 августа в министерстве коммерции КНР заявили, что Китай и Соединенные Штаты провели конструктивный и откровенный обмен мнениями в Вашингтоне по торговым вопросам, представляющим обоюдный интерес.

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