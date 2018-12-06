Комиссия ЕАЭС изучит возможность создания собственной платежной системы

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) изучает возможность создания платежной системы для Евразийского экономического союза. Об этом сообщил 6 декабря председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян после заседания Высшего Евразийского экономического совета.

«Формирование платежной системы и осуществление взаимных платежей — одна из инициатив, которая обсуждается сегодня комиссией», — цитирует его ТАСС.

Саркисян отметил, что центральные банки стран, входящих в состав ЕАЭС, уже ведут разработку концепции общего финансового рынка. По завершении этой работы комиссия вновь вернется к обсуждению единой платежной системы.

Саммит ЕАЭС проходит в Санкт-Петербурге 6 декабря. В нем принимают участие лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России. Члены объединения собрались, чтобы обсудить итоги уходящего года и составить планы на 2019 год.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что лидеры ЕАЭС смогли согласовать программы формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов.