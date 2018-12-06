Прямой эфир

Комиссия ЕАЭС изучит возможность создания собственной платежной системы

0
Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) изучает возможность создания платежной системы для Евразийского экономического союза. Об этом сообщил 6 декабря председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян после заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Союз здравых сил: какие вопросы обсудит Высший Евразийский совет
Почему перед экономическим альянсом стоят политические вызовы

«Формирование платежной системы и осуществление взаимных платежей — одна из инициатив, которая обсуждается сегодня комиссией», — цитирует его ТАСС.

Саркисян отметил, что центральные банки стран, входящих в состав ЕАЭС, уже ведут разработку концепции общего финансового рынка. По завершении этой работы комиссия вновь вернется к обсуждению единой платежной системы.

Саммит ЕАЭС проходит в Санкт-Петербурге 6 декабря. В нем принимают участие лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России. Члены объединения собрались, чтобы обсудить итоги уходящего года и составить планы на 2019 год.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что лидеры ЕАЭС смогли согласовать программы формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Приходько рассказал о доле нацвалют в расчетах между странами ЕАЭС
Кудрин рассказал о переходе на рубли при расчетах между странами ЕАЭС

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017