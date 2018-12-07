Глава Международной автофедерации вручил Путину именной гоночный шлем

Президент Международной автомобильной федерации Жан Тодт подарил президенту России Владимиру Путину гоночный шлем.

Как передает ТАСС, встреча Путина и Тодта состоялась в Мариинском театре после балета «Щелкунчик», который российский лидер посмотрел вместе со своими коллегами из стран СНГ.

На шлеме, который был презентован главе государства, нанесена надпись V. Putin и российский триколор.

В ходе беседы Путин и Тодт коснулись вопросов развития автоспорта в России. Президент пригласил главу Международной автофедерации оценить новый центр под Петербургом.

В октябре президент России получил в подарок оленеводческий пояс из кожи во время посещения Музея природы и человека в Ханты-Мансийске.