Лукашенко извинился перед Путиным за излишнюю эмоциональность в споре по газу

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко пришлось извиниться перед российским лидером Владимиром Путиным за то, что он в ультимативной форме потребовал от России снизить цены на газ на саммите Евразийского экономического союза (ЕЭС) в Санкт-Петербурге.

Лукашенко напомнил, что для белорусских потребителей газ стоит $130 за тыс. кубометров, а для российских в соседней Смоленской области — $70.

«Выступил в нехорошей форме, так что потом пришлось даже извиняться перед хозяином сегодняшнего форума», — цитирует белорусского лидера сайт kp.ru. Он добавил, что дискуссия была очень бурная.

Позже выяснилось, что все спорные вопросы стороны решили проработать на следующей неделе сначала на уровне вице-премьеров, потом премьер-министров, а затем и глав государств обеих стран.

По словам Лукашенко, они с Путиным расставят все точки над «i», чтобы в очередной раз не войти в новый год с нерешенными проблемами.

Затем лидеры стран Содружества Независимых Государств (СНГ) провели неформальный саммит в формате обеда, где подвели итоги уходящего года.