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Лукашенко анонсировал встречу с Путиным через неделю

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко через неделю планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обсудить ряд накопившихся вопросов. Об этом он сообщил в четверг, 6 декабря, после заседания Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС), пишет RT.

По словам Лукашенко, в начале следующей недели вице-премьер России Дмитрий Козак и белорусский вице-премьер Игорь Ляшенко обсудят проблемные вопросы, касающиеся налогового маневра. Кроме того, в четверг состоится заседание союзного Совмина под председательством премьер-министра России Дмитрия Медведева, где также будет обсуждаться эта тема.

«А на следующей неделе мы встречаемся с президентом России. И расставим все точки над i, чтобы нам в очередной раз не войти с нерешенными проблемами в Новый год», — цитирует белорусского лидера «РИА Новости».

Ранее в четверг Лукашенко не исключил, что следующим генсеком ОДКБ может стать представитель Белоруссии.

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