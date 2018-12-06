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Лукашенко пожаловался на высокие цены на газ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко на заседании во время саммита Евразийского экономического союза обсудили цены на газ. Об этом 6 декабря сообщает «Интерфакс».

По словам Лукашенко, для белорусских потребителей газа, топливо стоит $130 за тыс. кубометров, а для российских в соседней Смоленской области — $70. Он также отметил, что отсутствие согласия по формированию цен на газ тормозит Евразийский экономический союз и не дает ему «прогрессировать более быстрыми темпами».

В ответ на это, российский лидер заявил, что если бы для Белоруссии была рыночная цена газа, то она составила бы $200 за тыс. кубометров, а не $130. После этого Путин предложил продолжить дискуссию о ценах на газ, но уже в закрытом режиме.

19 июня Путин напомнил, что о планах Москвы инвестировать около $2,5 млрд на обновление белорусского участка газопровода Ямал–Европа до 2020 года. Кроме того, российская сторона намерена вложить свыше $1 млрд на возведение дополнительных подземных хранилищ газа.

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