На Украине заявили о критической зависимости от топлива из России

Украину может ожидать топливный коллапс в случае прекращения поставок российских нефтепродуктов в страну. Об этом заявил эксперт киевского Института энергетических стратегий Юрий Ковальчук в интервью порталу «Обозреватель».

По его словам, около 60% топлива импортируется из России. Если поставки прекратятся, то в секторе нефтепродуктов наступит коллапс, который может длиться до полугода, прежде чем рынок переориентируется и ситуация выровняется. При этом спрогнозировать, насколько вырастет цена не нефтепродукты и, соответственно, топливо, в таком случае сложно, пишет «РИА Новости».

Также Ковальчук считает, что Россия на данный момент не заинтересована в прекращении поставок топлива на Украину, так как это грозит потерей доходов, ведь за последние четыре года экспорт российских нефтепродуктов на украинскую территорию только вырос.

12 октября глава российского Минэнерго Александр Новак сообщил, что Россия с ноября текущего года прекращает поставки в Республику Беларусь бензина, дизеля и мазута до конца 2019 года.

Позднее в тот же день стало известно, что Россия поставит в Белоруссию в 2019 году 24 млн т нефти, как и в прошлом году, согласно условиям подписанного ранее индикативного баланса. Все эти объемы будут поставлены в республику по нефтепроводу.