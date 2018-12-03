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В Белоруссии нашли полмиллиона «тунеядцев»

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Фото: РИА Новости/Егор Еремов
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Почти 500 тыс. человек оказались в базе не занятых в экономике трудоспособных граждан Белоруссии. Об этом в воскресенье, 2 декабря, заявила министр труда и социальной защиты республики Ирина Костевич, сообщает «Sputnik Беларусь».

Узнать о своем статусе можно в базе занятых, открытой для широкого доступа 1 декабря. Чтобы изменить статус с безработного на незанятого, нужно доказать его официальными документами.

В конце января текущего года президент страны Александр Лукашенко подписал декрет об отмене «тунеядского» сбора с безработных. Данный документ обязывал граждан Белоруссии и постоянно проживающих в ней лиц платить сбор в размере 20 базовых величин (более $200), если они не участвовали в финансировании госрасходов или участвовали в финансировании менее 183 календарных дней.

С 2019 года неработающих граждан лишат госсубсидий на оплату ЖКХ, им придется платить полную сумму за газ, отопление и горячую воду.

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