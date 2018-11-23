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Лукашенко предупредил об усилении наказания за коррупцию в Белоруссии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Наказание за коррупционные преступления в Белоруссии будут только усиливаться. С таким заявлением выступил президент страны Александр Лукашенко 23 ноября на семинаре-совещании о повышении эффективности белорусского строительного комплекса.

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«Мы доведем до каждого на местах требования президента по борьбе с коррупцией и прочими правонарушениями. А потом у меня добра не ищите», — цитирует белорусского лидера агентство «Белта».

По его словам, лазейки, когда коррупционеров за различные правонарушения сажают в тюрьму, а через некоторое время за хорошее поведение выпускают на свободу, больше не будет. На этот счет уже даны соответствующие указания.

«Попали в тюрьму на 20 лет — еще десять добавим... Двадцать пятый раз повторяю: лучше бедным на свободе, чем богатым в тюрьме», — заключил Лукашенко.

25 июня Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии вскрыл масштабную коррупцию в сфере здравоохранения. Как рассказал глава ведомства Валерий Вакульчик, за систематическое получение взяток были задержаны директор Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров и директор предприятия «Белмедтехника» Александр Шарак. В гараже последнего было обнаружено более $620 тыс. Всего в деле около 50 фигурантов. Все они, по словам Вакульчика, признали вину и сотрудничают со следствием.

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