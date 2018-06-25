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КГБ Белоруссии вскрыл масштабную коррупцию в сфере здравоохранения

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Фото: Depositphotos
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Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал несколько высокопоставленных медицинских чиновников республики по подозрению в коррупции.

Как сообщил глава ведомства Валерий Вакульчик, за систематическое получение взяток задержаны директор Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров и директор предприятия «Белмедтехника» Александр Шарак.

По словам главы КГБ, в гараже последнего «в тайнике обнаружено более $620 тыс.», передает агентство БЕЛТА.

В числе фигурантов также начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрей Стрижак и начальник военно-медицинского управления минобороны республики Алексей Еськов. Кроме того, задержан ряд должностных лиц «Белмедтехники», которые участвовали в организации работы комиссии минздрава Белоруссии по закупке оборудования и обеспечению своевременной оплаты поставок.

«Задержаны, заключены под стражу, а также применены другие меры пресечения в отношении 33 должностных лиц, а всего — более 50 человек. Фактически все они вину признали, сотрудничают со следствием», — отметил Вакульчик.

Ранее, 7 июня, стало известно, что КГБ Белоруссии задержал несколько высокопоставленных госслужащих, подозреваемых в получении крупных взяток. В конце мая помощник президента Белоруссии Сергей Ровнейко был задержан с поличным при получении взятки в размере $200 тыс.

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