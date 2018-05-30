Помощника президента Белоруссии задержали при получении взятки в $200 тыс.
Помощник президента Белоруссии Сергей Ровнейко задержан с поличным при получении взятки в размере $200 тыс., сообщила пресс-служба Комитета государственной безопасности (КГБ) республики в среду, 30 мая.
Ровнейко — инспектор по Гродненской области, отмечается в сообщении.
Правоохранительные органы Белоруссии начали следить за чиновником более года назад в связи с поступлением данных о фактах получения им взяток от различных лиц.
«С санкции главы государства проведены оперативно-розыскные мероприятия по документированию противоправной деятельности должностного лица. При получении очередной взятки он задержан с деньгами в руках», — отметили в КГБ Белоруссии.
В отношении Ровнейко возбуждено уголовное дело, санкция по статье предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.
Подозреваемого доставили в СИЗО КГБ Республики Белоруссии, он дает признательные показания.
Более года назад генерального директора белорусского нефтепровода «Гомельтранснефть «Дружба» Сергея Сосновского задержали при получении взятки.