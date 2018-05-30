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Помощника президента Белоруссии задержали при получении взятки в $200 тыс.

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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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Помощник президента Белоруссии Сергей Ровнейко задержан с поличным при получении взятки в размере $200 тыс., сообщила пресс-служба Комитета государственной безопасности (КГБ) республики в среду, 30 мая.

Ровнейко — инспектор по Гродненской области, отмечается в сообщении.

Правоохранительные органы Белоруссии начали следить за чиновником более года назад в связи с поступлением данных о фактах получения им взяток от различных лиц.

«С санкции главы государства проведены оперативно-розыскные мероприятия по документированию противоправной деятельности должностного лица. При получении очередной взятки он задержан с деньгами в руках», — отметили в КГБ Белоруссии.

В отношении Ровнейко возбуждено уголовное дело, санкция по статье предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Подозреваемого доставили в СИЗО КГБ Республики Белоруссии, он дает признательные показания.

Более года назад генерального директора белорусского нефтепровода «Гомельтранснефть «Дружба» Сергея Сосновского задержали при получении взятки.

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