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Замруководителя сибирского управления Росрезерва предстанет перед судом

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Заместитель руководителя Управления федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу (СФО) Илгиз Гарифуллин предстанет перед судом в Новосибирске по обвинению во взяточничестве. Информацию об этом распространили в следственном комитете РФ в понедельник, 7 мая.

По версии следствия, Гарифуллин в 2014–2016 гг. девять раз получал взятки от двух предпринимателей из Новосибирска и Красноярска на общую сумму 116,2 млн рублей, сообщает «Интерфакс».

За взятки Гарифуллин содействовал в выигрышах в закрытых конкурсах.

26 апреля комиссия по помилованию сократила тюремный срок экс-мэру Ярославля Евгению Урлашову, осужденному за коррупцию, с 12,5 до девяти лет.

По версии следствия, в 2012–2013 годах ярославский градоначальник вымогал откат в 14 млн рублей у одного из бизнесменов за победу в конкурсах на госконтракты, а также получил взятку — 30 млн рублей — от другого предпринимателя.

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