Директор хабаровского предприятия приговорен к сроку и штрафу за взятку

Хабаровский суд приговорил директора МУП Хабаровска «Горсвет» к 7,5 года колонии строгого режима и штрафу в 10 млн рублей за взятку. Информацию об этом в понедельник, 7 мая, распространило региональное управление Следственного комитета.

«Руководитель МУП г. Хабаровска «Горсвет» получил в своем рабочем кабинете взятку в размере 500 тысяч рублей от директора ООО «Дальневосточный Кабельный Альянс», с которой ранее был заключен договор на поставку электропродукции для нужд муниципального предприятия», — сообщает ведомство.

Благодаря взятке фирма выиграла конкурс.

Женщина, руководитель ООО «Дальневосточный Кабельный Альянс», получила четыре года с отсрочкой приговора.

27 апреля две сотрудницы Роспотребнадзора в Новгородской области лишились работы в связи с утратой доверия после ареста. Их подозревают в получении взяток.

По данным следствия, женщины запросили 100 тыс. рублей в виде подарочных карт от местного предпринимателя. За взятку они предлагали внести ложные сведения об устранении нарушений на предприятии. Это бы позволило смягчить административное наказание. После передачи карт сотрудниц Роспотребнадзора задержали оперативники ФСБ.