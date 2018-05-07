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Центр по обучению охранников в Приморье оштрафовали на 20 млн рублей за взятку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Во Владивостоке оштрафован на 20 млн рублей центр по обучению охранников за попытку дать взятку полицейскому. Об этом в понедельник, 7 мая, рассказала прокуратура Приморского края.

«Генеральным директором указанного учреждения передано свыше 2 млн. рублей в качестве взятки сотруднику центра лицензионно-разрешительной работы УМВД России по Приморскому краю», —  говорится в сообщении.

Отмечаются, что взятка предназначалась за общее покровительство и попустительство в надзорных функциях.

29 апреля за дачу взятки полицейским Московский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца светскую даму Анну Тимохину, подругу Анны Семенович.

Предположительно, задержанная пыталась дать взятку для того, чтобы против ее бывшего супруга, 48-летнего бизнесмена Александра Тимохина, который является совладельцем банка «Заубер», было незаконно возбуждено уголовное дело.

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