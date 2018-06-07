КГБ Белоруссии задержал ряд высокопоставленных чиновников

Несколько высокопоставленных госслужащих в Белоруссии задержаны за получение крупных взяток, сообщил глава КГБ республики Валерий Вакульчик.

«Ряд должностных лиц задержаны (за получение крупных взяток. – Ред) […]. Хочу обратить ваше внимание, что речь идет не об одном должностном лице, и не одном факте, и не об одном уголовном деле», — цитирует его «РИА Новости».

Вакульчик подтвердил, что задержанные — чиновники высокого уровня.

«Но тут важно, может быть, не уровень, а масштабность… Взятки большие», — сказал глава КГБ.

30 мая помощник президента Белоруссии Сергей Ровнейко был задержан с поличным при получении взятки в размере $200 тыс.