Лукашенко рассказал о «бандитском» поведении его задержанного помощника

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его помощник — инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко — «вел себя как настоящий бандит».

По словам главы государства, Ровнейко «попал в поле зрения» более 1,5 года назад.

«Некоторые бизнесмены связаны с чиновниками, так чиновник что-то им делает. А этот, допустим, чтобы в Гродненской области табаком торговали, говорит: «Вы мне платите за это». Вел себя как преступник, самый настоящий бандит. Это меня удивило», — цитирует Лукашенкo агентство БЕЛТА.

Президент Белоруссии отметил, что, когда ему об этом доложили, он указал на необходимость выявить факты, подтверждающие противоправную деятельность его помощника.

«Прошло определенное время — $200 тыс. […] Во время передачи этой суммы его задержали с деньгами в руках», — отметил Лукашенко, добавив, что лично санкционировал операцию.

30 мая стало известно, что Ровнейко был задержан с поличным при получении взятки в размере $200 тыс. В отношении него возбуждено уголовное дело. Чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы.