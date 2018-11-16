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Путин и Лукашенко обсудили график предстоящих контактов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин обсудил со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко график предстоящих контактов, сообщает 16 ноября пресс-служба российского лидера.

В ходе телефонных переговоров лидеры обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества. Также была затронута тема взаимодействия России и Белоруссии в рамках объединений на евразийском пространстве.

12 октября Путин прибыл в Могилев, где встретился с Лукашенко и выступил на форуме регионов РФ и Республики Беларусь. Тогда Лукашенко отметил, что это не последняя его встреча с Владимиром Путиным в 2018 году.

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