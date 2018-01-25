Лукашенко после протестов в Белоруссии освободил «тунеядцев» от уплаты спецсбора

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет №1, которым предусмотрена отмена «тунеядского» сбора с безработных.

Об этом сообщила пресс-служба главы республики в четверг, 25 января.

«В новый декрет не вошли нормы о взимании с трудоспособных неработающих граждан сбора на финансирование государственных расходов», — цитирует документ «Интерфакс».

Вместо этого 1 января 2019 года такие лица будут производить оплату субсидируемых государством услуг по их полной стоимости

Первая версия декрета обязывала граждан Белоруссии и постоянно проживающих в ней лиц платить сбор в размере 20 базовых величин (более $200), если они не участвовали в финансировании госрасходов или участвовали в финансировании менее 183 календарных дней.

В марте 2017 года прошла акция «Марш нетунеядцев» против декрета президента Белоруссии, получившего в народе название «о тунеядцах», она завершилась в Минске без инцидентов.