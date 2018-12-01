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База «тунеядцев» заработала в Белоруссии

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Фото: РИА Новости/Андрей Александров
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База данных не занятого в экономике населения начинает работать в Белоруссии с 1 декабря. По плану властей каждый гражданин сможет по своим личным данным проверить, считается ли он «тунеядцем» и грозит ли ему в этой связи оплата услуг ЖКХ по 100%-му тарифу.

Как пишет «РИА Новости», для того чтобы избежать утечки конфиденциальной информации, было разработано специальное программное обеспечение. Чтобы получить необходимые сведения о себе, гражданину Белоруссии достаточно ввести свою фамилию в личном кабинете на едином портале электронных услуг.

В конце января текущего года Лукашенко подписал декрет об отмене «тунеядского» сбора с безработных. Вместо этого лица, признанные «тунеядцами», с 1 января 2019 года будут оплачивать субсидируемые государством услуги по их полной стоимости. С учетом действующих тарифов ожидается, что стоимость горячей воды и отопления возрастет для «тунеядцев» в несколько раз.

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