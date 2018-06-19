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Путин заявил о важной роли Белоруссии в поставках российского газа в Европу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин заявил о важной роли Белоруссии в поставках российского газа в Европу. Он отметил, что транзитный маршрут через территорию республики приобретает всё большое значение в условиях «неудовлетворительного состояния» других газотранспортных систем.

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Выступая на заседании Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии, Путин напомнил о планах Москвы инвестировать около $2,5 млрд на обновление белорусского участка газопровода Ямал–Европа до 2020 года. Кроме того, российская сторона намерена вложить свыше 1 млрд на возведение дополнительных подземных хранилищ газа, сообщает ТАСС.

В конце мая вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко заявил, что Минск предложила Москве возобновить переговоры по цене на газ после 2019 года.

Прошлой весной сторонам удалось урегулировать нефтегазовый спор, который продолжался более года. «Газпром» тогда предоставил скидку с изначальной переговорной цены в $150 за 1000 куб. м газа после погашения Белоруссией задолженности. Тарифы на российское топливо для Минска были согласованы до конца 2019 года.

До начала переговоров республика настаивала на снижении цен на газ из-за падения котировок нефти и платила за поставки по своим ценам, что и вызвало образование задолженности.

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