Белоруссия присматривается к российский госзакупкам

Минск предлагает Москве рассмотреть возможность допуска белорусских компаний к рынку российских госзакупок и программам субсидирования. С такой инициативой выступила белорусская сторона на заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии. В повестке значилось обсуждение 14 вопросов. В частности, были подведены итоги торгово-экономического сотрудничества и рассмотрен отчет об исполнении бюджета Союзного государства за 2017 год. Особое внимание было уделено развитию торгово-экономического сотрудничества между странами.

Россия является основным торговым партнером Белоруссии. По итогам 2017 года удельный вес РФ во внешнеторговом обороте республики составил 51,1%. Во взаимной торговле значительная доля расчетов идет в национальных валютах. За прошлый год товарооборот между странами составил $32,4 млрд, тем самым превысив показатель за 2016 год на 23,5%. Экспорт из России в Белоруссию за этот период достиг $19,6 млрд, а импорт из республики — $12,8 млрд. Сальдо торгового баланса для российской стороны остается положительным и составляет $6,8 млрд.

— Нам нужно и дальше двигаться в сторону устранения препятствий для доступа товаров и услуг, создавать равные правила для ведения бизнеса. Соответствующее решение мы сегодня закрепим в постановлении Совета министров Союзного государства, — сказал премьер-министр России Дмитрий Медведев. — Одна из наших главных целей — увеличение доли наукоемкой продукции с высокой степенью переработки. Нужно создавать на территории России и Белоруссии условия для экспортно ориентированных товаров.

За I квартал 2018 года товарооборот увеличился на 18,5% по отношению к аналогичному периоду 2017-го и составил $11,35 млрд. Экспорт из России составил $7,18 млрд, а импорт — $4,17 млрд.

Белоруссия выступает за расширение применения национальных валют в двусторонних расчетах, предлагает перейти на них в ценообразовании. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков.

— Взаимный товарооборот на 80 с лишним процентов обеспечен платежами в национальных валютах и, прежде всего, в российском рубле. Здесь хотел бы еще добавить, что хорошо бы было, если бы наш весь взаимный товарооборот и в области ценообразования тоже формировался в национальных валютах: в российских и белорусских рублях, — сказал Андрей Кобяков.

В стоимостном выражении за прошлый год рост поставок из России в Белоруссию наблюдался по всем основным товарным группам: недрагоценных металлы и изделия их них — на 46%, до $2,3 млрд, машины и транспортные средства — на 29,9%, до $2,9 млрд, химическая промышленность и связанные с ней отрасли — на 25,3%, до $2 млрд, продовольственные товары и селькохозяйственное сырье — на 18,6%, до $1,1 млрд. Внешняя торговля услугами между странами также показала уверенный рост — на 24%, до $3,59 млрд.

Белорусская сторона хотела бы расширить взаимодействие стран в научно-техническом сотрудничестве, а стратегической задачей следует сделать достижение объемов товарооборота свыше $40 млрд, как это было в 2012–2013 годах. Премьер-министр Белоруссии заявил о необходимости продолжить создание общего рынка и равных условий хозяйствования, работу по сохранению потенциала машиностроительного комплекса и сотрудничеству в сфере ВПК, устранению существующих барьеров и ограничений, а также выпуску совместной продукции и ее продвижению на рынки третьих стран.

— В поле зрения остаются вопросы поставок на российский рынок белорусской сельскохозяйственной продукции, а также участие белорусских предприятий, осуществляющих производство и сборку техники в РФ, в госзакупках и программах субсидирования. По определенным причинам есть различия в подходах к решению данных вопросов со стороны отраслевых ведомств, поэтому наша общая задача — найти взаимовыгодный компромисс для обеспечения справедливой и равной конкуренции, — отметил белорусский премьер-министр.

По инвестициям в белорусскую экономику Россия прочно удерживает первое место. Накопленные капиталовложения за прошлый год составили $3,9 млрд. По состоянию на 1 января количество предприятий, созданных в республике с участием российского капитала, составило более 2,5 тыс., из которых около 1,1 тыс. — со стопроцентным процентным российским капиталом.