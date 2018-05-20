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Минск назвал вступление в ВТО выходом из ситуации торговых споров с Москвой

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Фото: Global Look Press/Sergey Kovalev
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Вступление Белоруссии во Всемирную торговую организацию (ВТО) поможет решать торговые споры с РФ, заявил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия республики Алексей Богданов.

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«Я думаю, мы просто будем иметь еще одну дополнительную возможность договариваться в международной правовой системе», — цитирует его «РИА Новости».

ВТО — международная организация, созданная для либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов.

В конце февраля Россия устанавливала запрет на поставки молочной продукции из Белоруссии из-за нарушений ветеринарно-санитарных требований. В частности, в молоке были обнаружены остатки антибактериальных препаратов группы сульфаниламидов.

В апреле Россельхознадзор вводил временные ограничения на поставки живых свиней и свиноводческой продукции из Белоруссии.

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