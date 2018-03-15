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Россельхознадзор усилит контроль за белорусским молоком для детей

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Фото: ТАСС/Виктор Драчев
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Россельхознадзор планирует усилить контроль за белорусским молоком, которое предназначено для детского питания. Об этом сообщает пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.

По ее словам, поступающее из Белоруссии молоко, предназначенное для детского питания, вызывает у Россельхознадзора серьезные беспокойства. Речь идет об остаточном количестве антибактериальных препаратов группы сульфаниламидов в образцах пастеризованного молока для питания детей с Несвижского завода детского питания.  

Препараты были выявлены Брянской межобластной ветеринарной лабораторией. Также отмечается, что управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям несколько раз указывало на системность проблемы с выявление остатков антибактериальных препаратов в белорусской молочной продукции.

Мелона подчеркнула, что Государственная ветеринарная служба Белоруссии обязана была усилить контроль за безопасностью и качеством выпускаемой продукции, в связи с тем, что продукция для детского питания имеет более жесткие требования.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Россельхознадзор отказался вводить запрет на поставки молочной продукции из Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 марта назвал запрет на поставки молока в Россию наглым политическим инструментом и заявил, что примет меры в ответ на вводимые Россией ограничения.

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