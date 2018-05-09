Лукашенко поздравил жителей Белоруссии с Днем Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Победы. Он отметил, что жители навсегда сохранят правдивую память о Великой Отечественной войне.

«Передадим будущим поколениям понимание того, что единство, вера в себя и истинная любовь к Родине — надежная защита от любой угрозы», — говорится в официальном обращении белорусского лидера.

Лукашенко выразил благодарность ветеранам и отметил, что мужество, несгибаемость воли и патриотизм народа навеки останутся символом национального самосознания.

9 мая в Белоруссии пройдут торжества в честь Дня Победы. Основные мероприятия запланированы в Минске. В 12:00 по местному времени на площади Победы состоится акция «Беларусь помнит».