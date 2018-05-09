Владивосток отметил День Победы парадом и шествием «Бессмертного полка»

Одним из первых российских городов, отметивших День Победы, стал Владивосток: 9 мая в торжественном парадном строю прошли около 1,5 тыс. курсантов, военнослужащих, а колонну техники возглавил танк Т-34, на котором было написано «За Родину!»

Мероприятия начались в 10:00 по местному времени, участников парада и праздничных мероприятий приветствовали врио губернатора края Андрей Тарасенко и командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.

В военном параде приняли участие батальонные и ротные коробки штаба Тихоокеанского флота, парадные расчеты филиала Нахимовского военно-морского училища, сводный батальон Морского государственного университета имени адмирала Невельского — всего около 1,5 тыс. человек. В параде были показаны зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С–400, береговые ракетные комплексы «Бастион» и реактивные системы залпового огня «Град», передает ТАСС.

По центральным улицам города прошел «Бессмертный полк», тысячи приморцев почтили память близких, защитивших Родину в годы Великих Отечественной войны.

В среду, 9 мая, комплексы «Искандер» впервые приняли участие в параде Победы в Чите.

В Москве шествие «Бессмертного полка» начнется 9 мая в 15:00 у Белорусского вокзала.