Прямой эфир

Владивосток отметил День Победы парадом и шествием «Бессмертного полка»

0
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Одним из первых российских городов, отметивших День Победы, стал Владивосток: 9 мая в торжественном парадном строю прошли около 1,5 тыс. курсантов, военнослужащих, а колонну техники возглавил танк Т-34, на котором было написано «За Родину!»

Навеки в памяти
В 2018 году День Победы празднуют почти в 100 странах мира

Мероприятия начались в 10:00 по местному времени, участников парада и праздничных мероприятий приветствовали врио губернатора края Андрей Тарасенко и командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.

В военном параде приняли участие батальонные и ротные коробки штаба Тихоокеанского флота, парадные расчеты филиала Нахимовского военно-морского училища, сводный батальон Морского государственного университета имени адмирала Невельского — всего около 1,5 тыс. человек. В параде были показаны зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С–400, береговые ракетные комплексы «Бастион» и реактивные системы залпового огня «Град», передает ТАСС.

По центральным улицам города прошел «Бессмертный полк», тысячи приморцев почтили память близких, защитивших Родину в годы Великих Отечественной войны.

В среду, 9 мая, комплексы «Искандер» впервые приняли участие в параде Победы в Чите.

В Москве шествие «Бессмертного полка» начнется 9 мая в 15:00 у Белорусского вокзала. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 400 человек вышли на акцию «Бессмертный полк» в Пекине
Беспилотники примут участие в параде Победы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017