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Комплексы «Искандер» впервые приняли участие в параде Победы в Чите

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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Ракетные комплексы «Искандер» впервые приняли участие в параде Победы и проехали по центральной площади имени Ленина в Чите.

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Всего участие в параде приняли более 1,6 тыс. человек, которые прошли торжественным маршем. Среди них около 1,2 тыс. являются военнослужащими Восточного военного округа (ВВО), сообщает ТАСС.

Также в составе механизированной колонны по площади проехало более 40 единиц техники, среди которых противотанковые ракетные комплексы «Штурм-С», танки Т-72Б, гаубицы «Мста-б», зенитно-ракетные комплексы С-300, «Стрела-10» и «Бук».

В параде приняли участие сотрудники МЧС, МВД, Пограничного управления ФСБ, ФСО, УФСИН, а также курсанты Суворовского училища МВД и юнармейцы. Среди зрителей парада были участники делегаций из Монголии и Китая.

После парада Победы по центральной площади и главной улице города прошли около 13 тыс. участников акции «Бессмертный полк», которые проследовали к Вечному огню на Мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев.

В этом году «Бессмертный полк» проходит уже в седьмой раз. Во время этого марша памяти россияне и жители других стран несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

В Москве шествие «Бессмертного полка» начнется 9 мая в 15:00 у Белорусского вокзала. Ожидается, что в акции примут участие сотни тысяч жителей столицы.

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