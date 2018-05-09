Экипажу МКС предоставили выходной для просмотра парада Победы

Экипаж Международной космической станции (МКС) 9 мая получил выходной день и сможет посмотреть парад Победы на Красной площади в записи.

Видео загрузят на медиасервер российского сегмента станции, сообщает «РИА Новости». Каждая экспедиция на МКС получает дополнительно к выходным по два праздничных дня по российской и американской программам.

Космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев развернули на МКС Знамя Победы и поздравили россиян с праздником, передает РЕН ТВ.

Столичная мэрия и оргкомитет «День Победы – 2018» ранее обнародовали полную программу празднования в Москве Дня Победы.