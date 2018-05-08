Самое большое Знамя Победы водрузили над театром Новосибирска

Самое большое Знамя Победы в Новосибирской области подняли над Театром оперы и балета Новосибирска. Знамя представляет собой точную копию Знамени, водруженного 1 мая 1945 года на здании Рейхстага в Берлине.

Во вторник, 8 мая, над зданием Театра оперы и балета подняли точную копию Знамени Победы. Оно представляет собой штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженный 1 мая 1945 года на здании Рейхстага в Берлине. Полотно имеет размер 18 кв. м, сообщает VN.ru.

Новосибирский театр оперы и балета достраивался в годы войны и был открыт 12 мая 1945 года. Именно поэтому каждый год над зданием развевается знамя. Но такое большое полотно подняли второй раз. Впервые его подняли в 2017 году по просьбе ветеранов.