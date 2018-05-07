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Более 10 тыс. человек увидели инсталляцию Победы в Волгограде

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В Волгограде состоялся показ шоу «Свет Великой Победы». Скульптура «Родина-мать зовет!» ожила картинами из прошлого и рассказами о городах-героях и городах воинской славы.

Как сообщает НовостиВолгограда.Ру, в 2017 году инсталляция собрала 40 тыс. зрителей, в этот раз только на первое представление пришли более 10 тыс. человек. Эффекта 3D удалось добиться благодаря 18 мощным прожекторам. Перфоманс повторят 8 мая и 9 мая.

Напомним, в Волгограде ремонтируют здание №39 по улице Советской, известное всему миру как Дом Павлова. Стоимость работ превышает 9 млн рублей. Дом Павлова (Дом солдатской славы) — четырехэтажное жилое здание, в котором во время Сталинградской битвы в течение 58 дней героически держала оборону группа советских бойцов.

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