Фугасную авиабомбу нашли в Волгограде во время земляных работ

В Волгограде рабочие нашли фугасную авиационную бомбу в Тракторозаводском районе, боевой снаряд пролежал в земле более 75 лет.

Боеприпас находился на улице Ладыгина. Рабочие сообщили о необычной находке в экстренные службы. Прибывшие эксперты предположили, что найдена ФАБ-200 времен Великой Отечественной войны, и взяли территорию под охрану. При этом в региональном управлении МЧС заверили, что угрозы для населения нет, сообщает «НовостиВолгограда.Ру».

Боеприпас обезвредил пиротехнический расчет Донского спасательного центра.

Как уточнили в МЧС, это уже третья авиабомба, найденная в Волгоградской области с начала 2018 года. В январе боеприпасы обнаружили в Тракторозаводском районе Волгограда и вблизи хутора Новомаксимовского.