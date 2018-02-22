Мужчина попытался провести в Харьков бомбу в виде хлеба

В Донецкой области правоохранители задержали мужчину, который замаскировал взрывчатку под хлеб и попытался вывезти ее в Харьков. Об этом сообщили в областном управлении нацполиции Украины.

Инцидент произошел на автовокзале города Бахмут. Обнаружить взрывчатку полицейские смогли после того, как мужчину задержали за административное правонарушение.

«При составлении протокола 33-летний нарушитель стал заметно нервничать. При осмотре его вещей правоохранители в сумке нашли смесь, которая была упакована и выглядела как хлеб с этикеткой. При более детальном осмотре стало понятно, что это не съедобный продукт. Как впоследствии выяснилось, это была взрывчатка — пластид, массой около 1 кг», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина направлялся в Харьков. Взрывчатка изъята и направлена на экспертизу.

«Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», –– добавили в полиции.

20 февраля портал iz.ru сообщил, что 53-летний ветеран военной операции в Донбассе напал на своих соседей и сотрудников правоохранительных органов с гранатами. Пострадали два человека.