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Мужчина попытался провести в Харьков бомбу в виде хлеба

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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В Донецкой области правоохранители задержали мужчину, который замаскировал взрывчатку под хлеб и попытался вывезти ее в Харьков. Об этом сообщили в областном управлении нацполиции Украины.

Инцидент произошел на автовокзале города Бахмут. Обнаружить взрывчатку полицейские смогли после того, как мужчину задержали за административное правонарушение.

«При составлении протокола 33-летний нарушитель стал заметно нервничать. При осмотре его вещей правоохранители в сумке нашли смесь, которая была упакована и выглядела как хлеб с этикеткой. При более детальном осмотре стало понятно, что это не съедобный продукт. Как впоследствии выяснилось, это была взрывчатка — пластид, массой около 1 кг», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина направлялся в Харьков. Взрывчатка изъята и направлена на экспертизу.

«Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», –– добавили в полиции.

20 февраля портал iz.ru сообщил, что 53-летний ветеран военной операции в Донбассе напал на своих соседей и сотрудников правоохранительных органов с гранатами. Пострадали два человека.

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