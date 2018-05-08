Боевые корабли Северного флота откроют для посетителей 9 мая

Жители и гости Североморска и Мурманска смогут подняться на борт боевых кораблей Северного флота 9 мая. Боевые корабли примут участие в торжественных мероприятиях в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.

9 мая утром на всех кораблях, подводных лодках и судах Северного флота будут подняты Государственный и Военно-морской флаги в честь праздника. В этот день у штатных причалов в Североморске гости смогут побывать на противолодочном корабле «Адмирал Левченко», эскадренном миноносце «Адмирал Ушаков» и на десантном корабле «Александр Отраковкий», сообщает ИА «Би-порт».

Помимо главной базы Северного флота, доступ на корабли будет открыт и в Мурманске у причала морского вокзала. Там гости смогут подняться на борт малого ракетного корабля «Айсберг», на базовый тральщик «Ельня» и противодиверсионный катер «Валерий Федянин» Кольской флотилии разнородных сил.

Также в этот день запланирован артиллерийский салют. Его выполнят малые противолодочные корабли «Брест» и «Снежногорск», которые встанут на бочки в Кольском заливе.