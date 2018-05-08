Московские власти обнародовали программу празднования Дня Победы

Столичная мэрия и оргкомитет «День Победы 2018» обнародовали полную программу празднования в Москве Дня Победы.

В частности, запланирована акция «Вокзалы Победы». На трех вокзалах — Белорусском, Рижском и Казанском — в течение дня пройдут памятные акции, а вечером состоятся концерты. Мероприятия начнутся в 10:00, на Рижском — в 8:00.

Под праздничные мероприятия будут задействованы все исторические места города, связанные с именем Победы — Поклонная гора, Театральная площадь, территория у храма Христа Спасителя.

На Чистопрудном, Никитском и Гоголевском бульварах и улице Арбат открыты фотовыставки архивных фотографий «Лица Победы». В экспозиции представлены зафиксированные мгновения из жизни тыла и солдат-фронтовиков.

Праздник также будет отмечаться во всех парковых комплексах столицы и ближайшего Подмосковья. Различные акции пройдут в Екатерининском парке, парке Северного речного вокзала. Измаиловском парке и музее-заповеднике «Царицыно», в парках «Печатники», «Тропарево», «Солнцево», «Куркино».

Во всех местах празднования предусмотрены прямая трансляция парада Победы с Красной площади и вечерние концерты. Точное расписание мероприятий опубликовано на официальном сайте мэра Москвы — www.mos.ru.