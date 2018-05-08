Дополнительные автобусные маршруты организуют 9 мая в столице

Три дополнительных автобусных маршрута до столичных и пригородных мемориальных комплексов запустят в Москве 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Мосгортранс».

Маршрут Э2 будет курсировать от станции «Щербинка» до Щербинского кладбища. Автобусы Э1 по маршруту от метро «Рязанский проспект» до «Кузьминок» будут останавливаться у Кузьминского кладбища, а до кладбища «Ракитки» можно будет добраться на автобусе № 531.

Ранее столичные власти анонсировали обширную развлекательную программу в рамках празднования Дня Победы. Она завершится масштабным салютом, который запустят с 33 площадок по всей Москве.