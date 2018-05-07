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Синоптики дали прогноз на День Победы в Москве

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Синоптики прогнозируют в Москве теплую и сухую погоду в День Победы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

По прогнозам синоптиков, за счет влияния Скандинавского антициклона погода постепенно пойдет на улучшение. 9 мая москвичей ждет теплая погода с переменной облачностью без осадков, ветер северо-восточный до 3–8 м/с. Температура воздуха составит ночью от +7 до +9 градусов, днем — от +19 до +21 градуса, сообщает НСН.

Вместе с тем геомагнитный фон ожидается возмущенный, что может сказаться на самочувствии метеозависимых людей, особенно страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. В целом комфортная погода с температурой до +23 градусов сохранится в столице и Московской области до конца недели.

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