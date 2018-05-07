Шойгу приказал провести в День Победы салют из 30 залпов

Глава Минобороны России Сергей Шойгу приказал провести в День Победы салют из 30 артиллерийских залпов, сообщили в ведомстве.

Торжественные стрельбы и пуски фейерверочных изделий будут организованы в городах-героях и городах, где базируются штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий 9 мая в 22:00 по местному времени. Среди них Москва, Волгоград, Керчь, Мурманск, Новороссийск, Санкт-Петербург, Севастополь, Смоленск и Тула, передает «Интерфакс».

Кроме того, в Иркутске в этот день на нижней набережной Ангары пройдет масштабное пиротехническое светомузыкальное представление.

6 мая в Москве состоялась генеральная репетиция главного парада Победы. По Красной площади прошли 13 тыс. военнослужащих, свыше 150 единиц вооружения и техники. Воздушную часть пришлось отменить из-за непогоды.