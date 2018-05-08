Песни Победы исполнят на трех вокзалах Москвы 9 мая

Концерты, на которых известные коллективы исполнят песни о Великой Отечественной войне, пройдут 9 мая на трех вокзалах Москвы. Портал мэра и правительства столицы отмечает, что послушать песни Победы можно будет на Белорусском, Рижском и Казанском вокзалах.



Перед зрителями выступят артисты «Хора Турецкого», группа Soprano и другие исполнители, пишет сетевое издание m.24.

Главная площадка будет установлена на Белорусском вокзале — сюда прибывали поезда с советскими воинами, взявшими Берлин. С 18:00 до 20:00 на этой сцене выступит актер театра и кино Игорь Миркубанов, а с 20:00 до 22:00 состоится концерт «Хора Турецкого»и Soprano.



На Рижском вокзале Soprano выступит с 8:05 до 8:45, на Казанском — с 16:00 до 17:00.

Традиционно 9 Мая колонны участников «Бессмертного полка» пройдут по улицам городов и сел по всей России.

Ко Дню Победы в столице установлено более 2,3 тыс. праздничных конструкций, монтажные работы будут полностью завершены 7 мая. Власти Москвы анонсировали масштабную развлекательную программу в День Победы. Праздничные мероприятия завершатся масштабным салютом, который запустят с 33 площадок по всей Москве.