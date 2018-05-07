Опубликован список площадок по запуску салюта 9 мая в Подмосковье

Перечень площадок на территории Московской области, с которых запустят салюты в честь Дня Победы, опубликован на сайте Главного управления МЧС России по региону.

Праздничные фейерверки запустят с 71-й площадки в 22:00 мск. Салюты увидят жители Балашихи, Волоколамска, Домодедово, Зарайска, Истры, Каширы, Красногорска, Ликино-Дулева, Лобни, Люберец, Можайска, Ногинска, Одинцово, Павловского Посада, Подольска, Пушкина, Серпухова, Солнечногорска, Химок, Шаховской и других поселений, сообщает телеканал «360».

Народные гуляния в честь Дня Победы пройдут на 115 объектах и 223 площадках. Пожарную безопасность будут обеспечивать около 7 тыс. человек и 2 тыс. единиц техники. Сотрудники МЧС будут дежурить на каждом объекте.

Кроме того, ко Дню Победы в Москве установили более 2,3 тыс. праздничных конструкций. В первую очередь внимание уделялось известным памятным местам: Поклонной горе, Большому театру Лубянской площади и Триумфальной арке. Ожидается, что монтажные работы будут завершены 7 мая.