Время вспоминать

В День Победы многие из нас будут смотреть сами и показывать детям и внукам фильмы о той страшной войне, что закончилась 73 года назад. Наверняка в списке для просмотра будут и классические, всеми любимые картины, от «Судьбы человека» Сергея Бондарчука до «Иди и смотри» Элема Климова, и работы современных кинематографистов — например, «Брестская крепость» Александра Котта или «Битва за Севастополь» Сергея Мокрицкого. Не забудут и о «Белорусском вокзале», «А зори здесь тихие...», «В бой идут одни старики». Кто-то включит в проигрывателе фильмы бывших союзников по антигитлеровской коалиции — и среди них найдется несколько достойных, хотя бы «Ярость» Дэвида Эйра или «Враг у ворот» Жан-Жака Анно. Но среди фильмов о Второй мировой есть немало прекрасных, порой знаковых для своего времени картин, которые незаслуженно забыты сегодняшними зрителями. Портал iz.ru решил напомнить о них.

«Танк «Клим Ворошилов – 2» (1990)

Режиссер: Игорь Шешуков

Последний фильм рано ушедшего из жизни советского режиссера с непростой судьбой (самая известная его картина, спортивная драма «Вторая попытка Виктора Крохина» пролежала на полке 10 лет; кстати, именно для нее Высоцкий написал свою «Балладу о детстве»). Редкий пример «перестроечного» кино без дешевой сенсационности и чернухи; фильм по большому счету практически артхаусный — переходы от черно-белого кадра к цвету напоминают, пожалуй, о Виме Вендерсе. Действие происходит в первые дни войны. Среди хаоса отступления курсант-танкист обнаруживает брошенный КВ-2. Наскоро собрав экипаж из местных гражданских, он занимает оборону на окраине городка, приняв первый и последний бой против превосходящих сил нацистов.

«Командир счастливой «Щуки» (1972)

Режиссер: Борис Волчек

Борис Волчек, знаменитый оператор, работавший с Михаилом Роммом, сам занялся режиссурой только в 1960-е. «Щука» — его третья режиссерская работа и последний фильм (кинематографист умер в 1974 году). В 1970–1980-е на этот фильм о подвиге советских подводников валом валили мальчишки — благо он часто шел в кинотеатрах повторного фильма. Довольно продвинутые по тем временам комбинированные съемки в эпизодах боевых операций субмарины, местами грубоватый, но аутентичный флотский юмор и суровая служба подводников Заполярья — с минимальной «лакировкой действительности».

«Они шли на Восток» (1964)

Режиссеры: Джузеппе Де Сантис, Дмитрий Васильев

Советско-итальянский фильм, снятый во времена потепления отношений с Западом. Попытка (и удачная) посмотреть на войну глазами противника. Эпическая, почти трехчасовая драма о заброшенных волей диктатора Муссолини в русские степи итальянских парнях, презираемых немецкими «союзниками», замерзающих и гибнущих от советских пуль один за другим. Сцена, в которой героиня Жанны Прохоренко бежит через подсолнухи с отказавшимся стрелять в нее рядовым Бадзокки (Лев Прыгунов), — пожалуй, одна из самых возвышенно-трагичных в кинематографе ХХ века. Основой сценария послужили воспоминания выживших солдат итальянского экспедиционного корпуса. В небольшой роли капитана-военврача снялся тогда еще мало кому известный Питер Фальк, впоследствии прославившийся ролью комиссара Коломбо в одноименном сериале.

«Человек № 217»

Режиссер: Михаил Ромм

Блестящая пропагандистская (и этого слова не надо стесняться — фильм был снят в разгар войны) работа знаменитого режиссера, оборачивающаяся напряженной драмой, обличающей «обыкновенный фашизм» во всей его мерзости. История бежавший из немецкой неволи Тани Крыловой, «остарбайтера № 217», рассказана в жутких подробностях от первого лица и удивительным образом резонирует с реалиями сегодняшнего дня. Поводом для исповеди героини Елены Кузьминой становится жалость, проявленная простой русской бабой к хромому немецкому пленному («наверно, насильно такого на войну погнали»). Вероятно, фильм стоило бы показать в некоторых школах Нового Уренгоя.

«Один шанс из тысячи» (1968)

Режиссер: Леон Кочарян

Один из лучших отечественных военных боевиков, соавтором сценария которого выступил сам Андрей Тарковский, а главную роль капитана Мигунько исполнил его любимый актер Александр Солоницын. История об отряде разведчиков, в ходе внезапной импровизации захватывающих разведшколу абвера в Крыму, выглядит, конечно, неправдоподобной — но на добрые четыре десятилетия опережает схожий сюжет, развитый Тарантино в «Бесславных ублюдках». Сегодня «Шанс» несколько подзабыли, зато по-прежнему живы в языке крылатые фразы из фильма: «Учитесь, пока я жив!», «Пустячок, а приятно» и «Обещал баклан ставриде, что устроит в лучшем виде».

«Вдали от Родины» (1960)

Режиссер: Алексей Швачко

Один из лидеров советского проката в 1960 году — лихая история о советском разведчике лейтенанте Гончаренко (неотразимый Вадим Медведев), заброшенном в глубокий тыл немцев под именем барона Генриха фон Голдринга. Литературный первоисточник картины, повесть Юрия Дольд-Михайлика «И один в поле воин» послужила основой и для другого, популярного и памятного многим до сих пор фильма о войне — точнее, целых 18 фильмов. Речь идет о польском сериале «Ставка больше, чем жизнь» — создатели главного героя, агента J-23 Станислава Колицкого/ капитана Клосса в равной мере вдохновлялись и лейтенантом Гончаренко, и (о чем, впрочем, вслух не говорили) «буржуазным» Джеймсом Бондом.

«Дни славы» (1944)

Режиссер: Жак Турнёр

В годы войны заокеанские союзники не только помогали нам поставками студебеккеров и тушенки, но и довольно активно агитировали собственное население (в массе довольно подозрительно относившееся к загадочным русским коммунистам). Этот фильм, снятый, как ни странно, режиссером классических фильмов ужасов «Люди-кошки» и «Ночь демона» — крепкая военная драма. Разумеется, не обошлось без обычного голливудского украшательства — всё же в партизан с внешностью Грегори Пека и красавицы-балерины Тамары Тумановой верится с трудом, — но фильм вышел довольно жестким и лишенным обязательного хеппи-энда (партизаны останавливают немецкие танки, но гибнут и сами). Картина была номинирована на «Оскар» за лучшие спецэффекты.

«В Риме была ночь» (1960)

Режиссер: Роберто Росселини

Не самый известный фильм классика неореализма, достойный тем не менее внимания. Войны как таковой тут нет — это история троих солдат, советского, американского и британского (Сергей Бондарчук, Питер Болдуин и Лео Генн), бежавших из лагеря военнопленных. Их прячет в своей квартире простая римская девушка, и ей это может стоить жизни — итальянская столица оккупирована немцами. Фильм смотрится почти как документальный, строгий, неспешный — на иной, современный, взгляд, возможно, даже чрезмерно. Но кадр, в котором советский сержант и американский лейтенант зачарованно смотрят на собор св. Петра, выбравшись ночью из своего убежища, может быть, говорит о глубинном смысле той страшной войны гораздо больше, чем многие батальные эпопеи.