Прямой эфир

Мединский поддержал идею сделать 9 мая днем российского кино

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Инициативу российских киносетей сделать 9 мая днем российского кино поддержал министр культуры РФ Владимир Мединский. Он отметил, что его ведомство приветствует данную инициативу, сообщает «РИА Новости».

«Мы не можем это предложение принять и не можем не принять, так как не можем обязать кинотеатры показывать только российское кино, но мы его приветствуем», — сказал Мединский. Глава минкультуры напомнил, что содержание кинопоказов его ведомство не контролирует, поэтому принимать решение о демонстрации в кинотеатрах 9 мая только российских фильмов, таких как «Офицеры», «Три танкиста», могут только владельцы сетей кинотеатров, отмечает телеканал «360».

В конце декабря 2017 года Владимир Мединский предложил ввести сбор в размере 3% с каждого проданного билета в кино на развитие отечественной индустрии. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мединский посоветовал смотреть «Со дна вершины» для преодоления уныния
Мединский выступил за продажу старинных усадеб частным владельцам

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017