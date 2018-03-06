Мединский поддержал идею сделать 9 мая днем российского кино

Инициативу российских киносетей сделать 9 мая днем российского кино поддержал министр культуры РФ Владимир Мединский. Он отметил, что его ведомство приветствует данную инициативу, сообщает «РИА Новости».

«Мы не можем это предложение принять и не можем не принять, так как не можем обязать кинотеатры показывать только российское кино, но мы его приветствуем», — сказал Мединский. Глава минкультуры напомнил, что содержание кинопоказов его ведомство не контролирует, поэтому принимать решение о демонстрации в кинотеатрах 9 мая только российских фильмов, таких как «Офицеры», «Три танкиста», могут только владельцы сетей кинотеатров, отмечает телеканал «360».

В конце декабря 2017 года Владимир Мединский предложил ввести сбор в размере 3% с каждого проданного билета в кино на развитие отечественной индустрии.